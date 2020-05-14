شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الجوازات تستقبل أول رحلات العائدين من الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استقبلت مديرية الجوازات، اليوم الأربعاء أولى رحلات المخصصة لعودة المواطنين للمملكة من الإمارات. استقبلت مديرية الجوازات، اليوم الأربعاء أولى رحلات المخصصة لعودة المواطنين للمملكة من الإمارات. ونشرت الجوازات عددًا من الصور خلال إنهاء إجراءات الوصول معلقة عليها: "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" ..الجوازات تستقبل أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن، القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة". Advertisements

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