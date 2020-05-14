وكيل إمارة نجران يتفقد الجمعية الخيرية

زار وكيل إمارة منطقة نجران نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية "جيران" حسن العذيقي، مساء أمس، مقر الجمعية واطلع على سير العمل، وتفقد مستودع توزيع السلال الغذائية وبرنامج كسوة العيد. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن جمعية "جيران" وزعت لشهر رمضان حتى الآن 575 وجبة لمبادرة إفطار رمضان، وبذلك يصبح مجموع ما تم توزيعه حتى يوم التاسع عشر من رمضان 7205 وجبات غذائية.



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