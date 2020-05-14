453 وظيفة مؤقتة بالبيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 453 وظيفة شاغرة للسعوديين (رجال)، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة. وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل طبيبا بيطريا، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر، وسيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 1441/10/10هـ الموافق 2020/6/2م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mewa.gov.sa.

وكشفت الوزارة، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف، مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين. وأشارت الوزارة، إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح، موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.