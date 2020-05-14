مشاريع حيوية
أبدى عدد من أهالي محافظة حبونا بنجران استياءهم من توقف المشروع بعد انتظار لأكثر من 8 سنوات، بعد أن استبشروا عند ترسية المشروع وتسليم الموقع للمقاول المنفذ منذ ما يقارب 9 أشهر، قال المواطن محمد صالح: إن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة للمحافظة على الأرواح البشرية وممتلكاتها نظرا لطبيعة وتضاريس المحافظة، حيث يقع مخطط حبونا أسفل سفوح جبال شاهقة تتدفق منها مياه السيول الجارفة أثناء هطول الأمطار، مما يتسبب في إتلاف ممتلكات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.
معاناة وأضرار
قال عدد من المتضررين أصحاب المحلات وأهالي الأحياء المجاورة للموقع: إن المشروع تأخر، وعند هطول أمطار متوسطة تتكرر معاناتهم، مؤكدين أن التأخير أضر بمصالحهم. أضاف سالم عبيد مسؤول أحد المحلات التجارية أن خسائره تتجاوز 200 ألف ريال، بعد أن داهمت السيول محله وأتلفت بضاعته بالكامل.
حلول مؤقتة
سارعت بلدية حبونا للوقوف على المحلات التجارية المتضررة من مياه الأمطار ومعالجتها بوضع أرصفة ذات ارتفاع عال، كما تمت إعادة بناء أرصفة جديدة لضمان عدم تكرر دخول مياه الأمطار والسيول داخل تلك المحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة توقف مشروع درء أخطار السيول بحبونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.