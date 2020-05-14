دراسة توقف مشروع درء أخطار السيول بحبونا

أكد رئيس بلدية حبونا صالح حسن آل عمر، إيقاف مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمحافظة، بناء على تعميم الوزير الذي ينص على إعادة دراسة مشاريع أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لتتلاءم مع الدليل الإرشادي المعد من الوزارة والمتضمن دراسة مشاريع السيول على أساس «فترة تكرارية 100 عام» لضمان جودة الدراسة والتنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع قيد إعادة الدراسة حاليا.

مشاريع حيوية

أبدى عدد من أهالي محافظة حبونا بنجران استياءهم من توقف المشروع بعد انتظار لأكثر من 8 سنوات، بعد أن استبشروا عند ترسية المشروع وتسليم الموقع للمقاول المنفذ منذ ما يقارب 9 أشهر، قال المواطن محمد صالح: إن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة للمحافظة على الأرواح البشرية وممتلكاتها نظرا لطبيعة وتضاريس المحافظة، حيث يقع مخطط حبونا أسفل سفوح جبال شاهقة تتدفق منها مياه السيول الجارفة أثناء هطول الأمطار، مما يتسبب في إتلاف ممتلكات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.

معاناة وأضرار

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قال عدد من المتضررين أصحاب المحلات وأهالي الأحياء المجاورة للموقع: إن المشروع تأخر، وعند هطول أمطار متوسطة تتكرر معاناتهم، مؤكدين أن التأخير أضر بمصالحهم. أضاف سالم عبيد مسؤول أحد المحلات التجارية أن خسائره تتجاوز 200 ألف ريال، بعد أن داهمت السيول محله وأتلفت بضاعته بالكامل.

حلول مؤقتة

سارعت بلدية حبونا للوقوف على المحلات التجارية المتضررة من مياه الأمطار ومعالجتها بوضع أرصفة ذات ارتفاع عال، كما تمت إعادة بناء أرصفة جديدة لضمان عدم تكرر دخول مياه الأمطار والسيول داخل تلك المحلات.