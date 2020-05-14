إزالة تعديات في سنوسية مكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ بيضاء حولها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات

الرقابية أحواشا في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 14 حوشا وبمساحة إجمالية 9,000 متر مربع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.