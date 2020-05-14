أمطار غزيرة تجتاح عقيق الباحة واستنفار بمحايل عسير

وتسبب البرق في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء وقرى مركز كرا ، فيما جابت الدوريات الأمنية وفرق السلامة من الدفاع المدني والتنبيه على السيارات من الأماكن الخطرة والابتعاد عن مجاري السيول.
استنفار بلدي
شهدت محافظة محايل بمنطقة عسير، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت قرى بني ثوعه، وسحر آل عاصم، ووسط المحافظة. واستنفرت بلدية محافظة محايل عسير جهودها وإمكانياتها للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن الفرق الميدانية اتخذت الإجراءات الكفيلة لمنع تجمعات مياه الأمطار وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى توزيع الصهاريج ومضخة لسحب وتصريف مياه الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة مع المحافظة على سلاسة الحركة المرورية.
تجمعات مياه
بين حافظ، أن البلدية جهزت غرفة عمليات وهواتف خاصة لتلقي بلاغات المواطنين تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، لافتا الانتباه إلى استقبال البلدية لعدد من البلاغات التي وردت خلال فترة الأمطار، وجرى توجيه فرق العمل المعدة لتنفيذ أعمال تصريف وسحب تجمعات مياه الأمطار.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني عسير النقيب محمد السيد، أن المديرية تعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة.
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