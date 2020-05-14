إطلاق حملة أسر السجناء ضمن برا بمكة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باستمرارية عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم مكة»، ضمن حملة «برا بمكة»، ووفق ضوابط الأمانة العامة للجنة «تراحم» المتعلقة بأسر السجناء، وإطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار «أسر السجناء مسؤوليتنا»، على أن تكون الحملة لهذا العام عن بُعد خلال الحملات الإلكترونية، وحملات التواصل الاجتماعي، دعما لأواصر التضامن الاجتماعي، وتعزيزا للمبادرات الإنسانية المتعددة التي نفذتها تراحم مكة خلال جائحة كورونا

برامج الدعم

أشاد الأمير خالد الفيصل، بجهود تراحم مكة في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم، في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجههم جراء الجائحة.

وأعرب رئيس مجلس «تراحم مكة» يحيى الكناني، عن شكره لأمير المنطقة، مؤكدا استمرار اللجنة في أعمال دعم الأسر المستفيدة من اللجنة، خلال جائحة كورونا المتزامنة مع الشهر الفضيل، ومدّ يد العون لهم خلال كثير من برامج الدعم «السلال الغذائية، الدفعات المالية، كسوة العيد»، وغيرها في إطار ضوابط الأمانة العامة للجان تراحم.

حسابات بنكبة

دعا الكناني، الموسرين والمتبرعين إلى دعم حملة تراحم مكة «أسر السجناء مسؤوليتنا»، خلال منصة تراحم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» [email protected]، والموقع الرسمي للجنة http://npcom.net، الذي يتضمن الحسابات البنكية الرسمية، تحقيقا للتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، ومساندة الأسر المستفيدة من تراحم مكة، لمواجهة الظرف الصحي الاستثناء الذي طال البلاد، وكل دول العالم.