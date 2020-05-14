برامج الدعم
أشاد الأمير خالد الفيصل، بجهود تراحم مكة في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم، في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجههم جراء الجائحة.
وأعرب رئيس مجلس «تراحم مكة» يحيى الكناني، عن شكره لأمير المنطقة، مؤكدا استمرار اللجنة في أعمال دعم الأسر المستفيدة من اللجنة، خلال جائحة كورونا المتزامنة مع الشهر الفضيل، ومدّ يد العون لهم خلال كثير من برامج الدعم «السلال الغذائية، الدفعات المالية، كسوة العيد»، وغيرها في إطار ضوابط الأمانة العامة للجان تراحم.
حسابات بنكبة
دعا الكناني، الموسرين والمتبرعين إلى دعم حملة تراحم مكة «أسر السجناء مسؤوليتنا»، خلال منصة تراحم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» [email protected]، والموقع الرسمي للجنة http://npcom.net، الذي يتضمن الحسابات البنكية الرسمية، تحقيقا للتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، ومساندة الأسر المستفيدة من تراحم مكة، لمواجهة الظرف الصحي الاستثناء الذي طال البلاد، وكل دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق حملة أسر السجناء ضمن برا بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.