42 ألف لتر من المعقمات والمطهرات لغسيل المسجد الحرام يوميا

أفصح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني لـ«دوت الخليج» عن آلية الأعمال اليومية خلال شهر رمضان المبارك، والمتمثلة في داخل الحرم والساحات والدورات وبمختلف الورديات الثلاث اليومية، حيث يتم غسيله وتطهيره 7 مرات يوميا، كإجراءات احترازية ووقائية وكلها تتم بمواد تعقيم صديقة للبيئة.

تقليص العمالة

أفاد الودعاني بأنه تم تقليص أعداد العمالة وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة ليصل العدد إلى قرابة‏ 800 عامل في الفترة الحالية، ويقومون بمتابعة عمليات التنظيف والتعقيم كاملة، وغسيل جميع المواقع بآلات حديثة وفق إشراف دقيق.

عمليات الغسيل

أوضح الودعاني أن عملية الغسيل تتم بكافة المواقع بدءا من صحن المطاف وحجر إسماعيل، عليه السلام، حيث يتم تمسيح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني، وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة بعد الغسيل والدور الأرضي والتوسعة الأرضي والتوسعة العلوي والمسعى البدروم، ويشمل جميع المواقع بالتوسعة وبدرومات المطاف وعددا من الأروقة ومصلى المكبرية الجنوبية، ويشمل تعقيمها وتنظيف النحاسيات فيها ورش المبيد والمعطر. واستمرار المتابعة لها طوال الوردية والمسعى الأرضي كاملا، الذي يشمل جبلي الصفا والمروة والمداخل والدور العلوي، ويشمل جميع المواقع بالدور. وميزان المطاف مع ميزان المسعى كاملا والمسعى العلوي ويشمل جميع المواقع بالمسعى.

مصلى المكبرية

وفيما يتعلق بمصلى المكبرية الجنوبية أشار الودعاني إلى أنه يتم غسيل مصلى المكبرية بعدد 7 غسلات يوميا، ويتم استخدام عدد 1200 لتر من مواد التنظيف والتطهير بمعدل 400 لتر لكل وردية، ويتم قبل الغسيل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 20 لترا يوميا بمعدل حوالي 7 لترات لكل وردية، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة وتعقيمه بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، واستبدال السجاد يوميا، كما يتم فرش صفين من السجاد مع الأخذ في الاعتبار المسافة الفاصلة بين كل صف.

وتوجد داخل المكبرية 3 أجهزة تعقيم يدوية تتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بعدد لا يقل عن 15 لترا يوميا، أي بمعدل 5 لترات لكل وردية، يقومون بتلميع وتعقيم دواليب المصاحف على مدار اليوم، ورش المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة بعدد 15 لترا يوميا.

الساحات والدورات

ذكر الودعاني أنه في كافة الورديات يتم غسيل مواقع المخنق امتدادا إلى باب أجياد والساحة الشرقية ودورات القشاشية ودورات السوق الصغير وجسر أجياد والساحة الجنوبية والساحة الغربية بالمكائن.

الإجراءات المتبعة في المسجد الحرام

تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يوميا

تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخله وخارجه يوميا

Advertisements

استخدام 42 ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يوميا بمعدل 14 ألف لتر لكل وردية

يوجد 300 جهاز معقم لليد تتم تعبئتها بعدد 900 لتر يوميا بمعدل 300 لتر لكل وردية

استخدام 120 لترا من المعطرات يوميا على مدار اليوم بمعدل 40 لترا لكل وردية

استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد 1500 لتر يوميا بمعدل 500 لتر لكل وردية

عدد لترات الماء المستخدمة 42 ألف لتر يوميا بمعدل 14 ألف لتر لكل وردية

عدد لترات المنظفات 526 لترا يوميا بمعدل حوالي 175 لترا لكل وردية

عدد المعدات المستخدمة 26 معدة يوميا بمعدل 9 معدات لكل وردية

عدد العمالة الإجمالي داخل الحرم 300 عامل بمعدل 100 عامل لكل وردية

عدد العمالة الإجمالي خارج الحرم 300 عامل بمعدل 100 عامل لكل وردية

عدد عمالة التعقيم الإجمالي 100 عامل يوميا

عدد عمالة ومشرفي مكافحة الحشرات والقوارض والقطط 20 عاملا بالإضافة إلى وجود مهندسين متخصصين في المجال لمتابعة الأعمال اليومية