83 قرارا أصدرها الشورى في 10 جلسات

إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي صدر في التاسع من شهر شعبان لعام 1441، باستمرار مجلس الشورى بعقد جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد وسط استمرار جائحة كورنا، أكمل مجلس الشورى عقد جلساته العامة، إذ عقد 10 جلسات عادية (عن بعد) أصدر من خلالها 83 قرارا وناقش 95 موضوعا أدرج على جدول أعماله بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس من مختلف أرجاء المملكة، فيما عقدت لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة 43 اجتماعا نوقش خلالها عدد من الموضوعات.

حسن الأداء

أوضح الأمين العام لمجلس الشـورى محمد بن داخل المطيري، أن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات المجلس واجتماعات لجانه عن بُعد، بما يكفل حسن الأداء وإنجاز المجلس لأعماله وفقا لأنظمته وقواعد عمله كما لو كانت تلك الجلسات والاجتماعات تعقد بصورتها المعتادة، وذلك استجابة لتوجيه القيادة الكريمة بمواصلة المجلس للنهوض بدوره في صناعة القرار الوطني.

نظام وتعديل

أكد المطيري أن المجلس نجح في انتظام جلساته العامة واجتماعات لجانه المتخصصة (عن بعد)، واستطاع إنجاز كثير من الأعمال وإصدار القرارات اللازمة، حيث ناقش خلال جلساته العشر التي عقدها (عن بعد) 95 بندا، منها 39 تقريرا سنويا، و26 نظاما وتعديلا على نظام، وما يقارب 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت النظر إلى أن المجلس أصدر خلال جلساته العشر 83 قرارا، وأحال 12 موضوعا إلى اللجان المتخصصة لاستكمال دراستها، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس (عن بعد) بكفاءة عالية من حيث المداخلات والمناقشات والتوصيات.

لجان متخصصة

أشار المطيري إلى أن لجان المجلس المتخصصة الـ14 واصلت أعمالها بناء على التوجيه الملكي الكريم، حيث عقدت (عن بعد) 43 اجتماعا شارك فيها 57 مندوبا من الجهات الحكومية، ونوقش خلال هذه الاجتماعات 96 موضوعا.

الموارد البشرية

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اجتماعا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد العجلان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة، والتي تقع ضمن اختصاصها، حيث تم استعراض رد اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية «سابقًا» للعام المالي 1439/ 1440، كما تمت مناقشة توصيات اللجنة المقدمة في مرحلة الرد على مداخلات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439/ 1440.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها توصياتها المقدمة في مرحلة الرد على مداخلات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440.

وناقشت اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن مشروعي مقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

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10

جلسات عادية

83

قرارا

95

موضوعا

39

تقريرا سنويا

26

نظاما وتعديلا على نظام

30

اتفاقية ومذكرة تفاهم