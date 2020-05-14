

مكسيكو سيتي 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

// انتهى //

04:04ت م

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مكسيكو سيتي 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى جانب 294 وفاة جديدة.ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.// انتهى //04:04ت م0298

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالمكسيك إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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