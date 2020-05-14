السعودية اليوم / تونس تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة لليوم الرابع على التوالي



تونس 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 759 حالة شفاء، مقابل 45 حالة وفاة وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مطلع مارس الماضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعٌيد قد قرر في وقت سابق التقليص من عدد ساعات حظر التجول بداية من اليوم، ليصبح الحظر من الساعة 11 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

// انتهى //

03:53ت م

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تونس 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد الإصابات بهذا الفيروس في تونس 1032 مُصاباً.وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 759 حالة شفاء، مقابل 45 حالة وفاة وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مطلع مارس الماضي.وكان الرئيس التونسي قيس سعٌيد قد قرر في وقت سابق التقليص من عدد ساعات حظر التجول بداية من اليوم، ليصبح الحظر من الساعة 11 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.// انتهى //03:53ت م0297

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