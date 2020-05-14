السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 64 "الافتراضي" من طلاب جامعة الإمام بن سعود الإسلامية



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض يوم الجمعة القادم، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السنوي "الافتراضي" لتخريج الدفعة ( 64 ) من طلابها وطالباتها ، في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الساعة 10 مساء.

وبهذه المناسبة ثمن معالي رئيس جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، مشيراً إلى أن الرعاية تأتي امتداداً لحرص سموه الكريم على دعم الجامعة ومشاركة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات فرحتهم، بيوم تاريخي في حياتهم ليساهموا في بناء الوطن، ويضعوا لهم بصمة على معالم نهضته، ويكون لهم دور فاعل في مسيرة نمائه وتقدمه.

وأشار معاليه إلى أن هذا الوطن بقيادته الحكيمة يلقى كل الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نظراً للإيمان بأهمية التعليم وإعداد وتوظيف الكوادر

حفظ الله قادتنا ووطننا ومقدراتنا من كل مكروه، وأن يجلي هذه الجائحة عن بلدنا وعن الأمة جمعاء.

// انتهى //

03:50ت م

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الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض يوم الجمعة القادم، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السنوي "الافتراضي" لتخريج الدفعة ( 64 ) من طلابها وطالباتها ، في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الساعة 10 مساء.وبهذه المناسبة ثمن معالي رئيس جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، مشيراً إلى أن الرعاية تأتي امتداداً لحرص سموه الكريم على دعم الجامعة ومشاركة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات فرحتهم، بيوم تاريخي في حياتهم ليساهموا في بناء الوطن، ويضعوا لهم بصمة على معالم نهضته، ويكون لهم دور فاعل في مسيرة نمائه وتقدمه.وأشار معاليه إلى أن هذا الوطن بقيادته الحكيمة يلقى كل الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نظراً للإيمان بأهمية التعليم وإعداد وتوظيف الكوادر السعودية وتفعيل دورها في النهضة التنموية المستمرة في بلادنا، ومواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة، سائلاً المولى أن يتقبل منهما ما قدماه من خير لوطننا الغالي، وللأمة الإسلامية، وأن يحفظ علينا نعمه الظاهرةَ والباطنة وعلى الشعب السعودي الكريم بالعزة والتمكين والتطور والازدهار في ظل ما نشهده - بحمد الله - من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة، وما نتمتع به من نعمة الأمن والأمان.حفظ الله قادتنا ووطننا ومقدراتنا من كل مكروه، وأن يجلي هذه الجائحة عن بلدنا وعن الأمة جمعاء.// انتهى //03:50ت م0296

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