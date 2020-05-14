السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدين هجوم أفغانستان



جنيف 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أدان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس الهجوم الذي وقع في أفغانستان على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود وأدى إلى مقتل ممرضين ونساء وأطفال، في الوقت الذي يحتفل العالم بيوم الممرضين والممرضات، ويكافح الجميع جائحة كوفيد ١٩.

ودعا غبريسوس في بيان صحفي اليوم إلى وضع السياسة جانباً وتكثيف الجهود لمواجهة الجائحة المستجدة، مشيراً إلى أن العالم بحاجة للسلم والأمان والصحة.

وقال إن المواجهة الرئيسة لهذه الجائحة هي بالتأهب والاستعداد والاستثمار في نظم الرعاية الصحية، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في السجون وحماية المسجونين من الإصابة بالفيروس.

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