السعودية اليوم / سجن الطائف يطلق أولى جلسات المحاكمة عن بعد



الطائف 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

فعلت الإدارة العامة لسجن الطائف نظام المحاكمة عن بعد، وذلك بالتعاون مع المحكمة الجزائية بالطائف.

وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد الثبيتي، أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة منذ إطلاقها يوم أمس 5 نزلاء، حيث يحتوي المبنى على 5 كبائن للاتصال المرئي، منها 4 كبائن للمحاكمات الفردية وكبينة واحدة للمحاكمات الجماعية.

وأبان العقيد الثبيتي أن الكبائن تتضمن تقنيات عدة، وهي: الشبكة العنكبوتية، وشاشة تلفاز، وسماعات وميكرفون، وجهاز بصمة للتعرف على بيانات النزيل، في حين تجري المحاكمات بحضور مختصين من المحكمة والسجون.

ولفت مدير الإدارة أن الهدف من المحاكمات عن بعد هو توفير الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الإنجاز والبت في قضايا النزلاء دون الحاجة لخروجهم من السجن.

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