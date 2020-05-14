السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 98 حالة وفاة



كانبيرا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وأشارت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز إلى وفاة امرأة (81 عاماً) ، قائلةً إن الوفاة الجديدة مرتبطة بالسفينة السياحية المنكوبة "روبي برينسيس".

وبذلك يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالسفينة إلى 22 حالة وفاة وإجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 98 حالة وفاة.

// انتهى //

02:23ت م

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كانبيرا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى مساء اليوم وصل إلى 6975 حالة إصابة تعافى منها 6271 شخصاً.وأشارت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز إلى وفاة امرأة (81 عاماً) ، قائلةً إن الوفاة الجديدة مرتبطة بالسفينة السياحية المنكوبة "روبي برينسيس".وبذلك يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالسفينة إلى 22 حالة وفاة وإجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 98 حالة وفاة.// انتهى //02:23ت م0287

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