السعودية اليوم / اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب



القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

عُقد اليوم الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب عبر تقنية "فيديو كونفراس" برئاسة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بصفته رئيساً للجمعية ومشاركة النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس

ونوه بيان النيابة العامة المصرية اليوم إلى تأكيد النائب العام المصري والنواب العموم الحضور تطلعَهم لعقد ورش عمل مستقبلاً لاستكمال ما سبق من فعاليات للجمعية؛ تعزيزاً لآليات التعاون القضائي الدولي بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الجريمة بصورها كافة، ورفع وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للنيابات العامة بالدول الأعضاء خلال مكافحة صور الجرائم كافة خاصة جرائم الإرهاب وتمويله، والفساد وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة فيها بوسائل وتقنيات مبتكرة ومتجددة تواكب التطور السريع في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث، وتساعد في ملاحقة مرتكبيها في كل بقاع العالم، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم وتبديد كل مَلاذٍ آمن لهم.

وعقب استعراض النواب العموم العرب الحضور للمجهودات التي بذلتها النيابات العامة في بلادهم لمواجهة تلك الأزمة معربين عن أهمية عقد هذا الاجتماع، أشار النائب العام المصري إلى تشابه الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء مما يدل على تقارب الرؤى، وكذا أشار إلى ضرورة تقييم سير العمل خلال هذه الفترة للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات للعمل على تفاديها، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الأزمة لتغيير سلوك المتقاضين داخل مقار النيابات والمحاكم خلال الفترة المقبلة.

وأنهى النائب العام المصري الاجتماع بالإشارة إلى تطلعاته نحو تعزيز دورات التدريب المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال التحقيق الجنائي، وإعداد سجل للخبراء المتخصصين في هذا المجال من سائر الدول الأعضاء للاستعانة بهم مستقبلًا في كافة أنشطة الجمعية وخلال التمثيل أمام المؤتمرات المختلفة.

كما اتفق الحضور على ضرورة توجيه الدعوة لباقي النيابات العامة بالبلدان العربية للانضمام لتلك الجمعية؛ تعزيزًا لتبادل الخبرات معهم، وإنشاء موقع إلكتروني وصفحات لها بمواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهدافها وأنشطتها والمعلومات الأساسية لكل نيابة عامة بالدول الأعضاء.

واختتم النائب العام المصري الاجتماع بتوجيه الدعوة للحضور للقاء قريب في بلدهم الثاني مصر، بعد تمنياته بزوال جائحة هذا الوباء عاجلًا.

// انتهى //

02:19ت م

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القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسعُقد اليوم الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب عبر تقنية "فيديو كونفراس" برئاسة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بصفته رئيساً للجمعية ومشاركة النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية.وجرى خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطياً والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.ونوه بيان النيابة العامة المصرية اليوم إلى تأكيد النائب العام المصري والنواب العموم الحضور تطلعَهم لعقد ورش عمل مستقبلاً لاستكمال ما سبق من فعاليات للجمعية؛ تعزيزاً لآليات التعاون القضائي الدولي بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الجريمة بصورها كافة، ورفع وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للنيابات العامة بالدول الأعضاء خلال مكافحة صور الجرائم كافة خاصة جرائم الإرهاب وتمويله، والفساد وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة فيها بوسائل وتقنيات مبتكرة ومتجددة تواكب التطور السريع في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث، وتساعد في ملاحقة مرتكبيها في كل بقاع العالم، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم وتبديد كل مَلاذٍ آمن لهم.وعقب استعراض النواب العموم العرب الحضور للمجهودات التي بذلتها النيابات العامة في بلادهم لمواجهة تلك الأزمة معربين عن أهمية عقد هذا الاجتماع، أشار النائب العام المصري إلى تشابه الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء مما يدل على تقارب الرؤى، وكذا أشار إلى ضرورة تقييم سير العمل خلال هذه الفترة للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات للعمل على تفاديها، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الأزمة لتغيير سلوك المتقاضين داخل مقار النيابات والمحاكم خلال الفترة المقبلة.وأنهى النائب العام المصري الاجتماع بالإشارة إلى تطلعاته نحو تعزيز دورات التدريب المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال التحقيق الجنائي، وإعداد سجل للخبراء المتخصصين في هذا المجال من سائر الدول الأعضاء للاستعانة بهم مستقبلًا في كافة أنشطة الجمعية وخلال التمثيل أمام المؤتمرات المختلفة.كما اتفق الحضور على ضرورة توجيه الدعوة لباقي النيابات العامة بالبلدان العربية للانضمام لتلك الجمعية؛ تعزيزًا لتبادل الخبرات معهم، وإنشاء موقع إلكتروني وصفحات لها بمواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهدافها وأنشطتها والمعلومات الأساسية لكل نيابة عامة بالدول الأعضاء.واختتم النائب العام المصري الاجتماع بتوجيه الدعوة للحضور للقاء قريب في بلدهم الثاني مصر، بعد تمنياته بزوال جائحة هذا الوباء عاجلًا.// انتهى //02:19ت م0285

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