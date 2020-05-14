السعودية | الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تصدر رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:14 صباحًا, 14 مايو 2020 م المناطق - الرياض أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة.

وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الفنية أن استئناف العمل يشمل البوابات الرئيسية، وأعمال تركيب أسقف الحجر الصناعي، واستكمال تشطيبات الأقواس المعمارية المطلة على صحن المطاف، وغيرها من الأعمال الرئيسية.

وناقشت الوكالة خطة وبرنامج العمل ومراحل تنفيذ الأعمال المتبقية، وذلك بعد التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من فرصة قلة أعداد مرتادي المسجد الحرام.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الفنية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين كافة، وتوفير كل سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.

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