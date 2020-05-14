السعودية | ديوان المظالم يواصل عمله بتنفيذ 19 ألف طلب لخدمة الاطلاع على الأحكام

المناطق - الرياض

يواصل ديوان المظالم تقديم خِدْماته للمستفيدين عن بعد عبر منصة معين الإلكترونية، وذلك تيسيرًا للوصول إلى الخِدْمات القضائية بشكل إلكتروني كامل .

وسجلت خدمة الاطلاع على الأحكام المُدرجة ضمن خِدْمات منصة معين الإلكترونية خلال الفترة الماضية من 21/7/1441هـ وحتى تاريخ 14/9/1441هـ 19543 خدمة إلكترونية منفذة.

يشار إلى أن منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم، تحتوي على 14 خدمة قضائية إلكترونية يمكن من خلالها إنجاز العديد من إجراءات العمل القضائي بالنسبة للمستفيدين، دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن هذه الخدمات: خدمة الاستعلام عن حالة قضية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة مواعيدي، وخدمة قضاياي، وتقديم الدعوى إلكترونيًا، وتقديم طلب الاستئناف إلكترونيًّا، وخدمة إثبات الحضور، والاستعلام عن صحة الوثائق، والاطلاع على الأحكام، وتعديل بيانات التبليغ، وخدمة تبادل المذكرات، والاستعلام التفصيلي عن دعوى، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى للمدعى عليه.

الجدير بالذكر أن محاكم الديوان منذ بدء الجائحة استعدت بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات وفق أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، فقد تم إعداد الخطط والدراسات الكفيلة – بإذن الله- لإنهاء جميع الإجراءات القضائية، بالاعتماد على الوسائل التقنية المتطورة التي وفرها الديوان في بيئة عمله، بالإضافة إلى قنوات ووسائل التواصل والمنصات الإعلامية التي تعمل لخدمة المستفيد دون توقف.