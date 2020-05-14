شكرا لقرائتكم خبر عن «المفالت» وجبة شعبية على مائدة السحور والان نبدء بالتفاصيل

تشتهر منطقة جازان بالأكلات الشعبية والتي لا تزال تزين سفر الطعام في كل منزل وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تعتمد أغلب الأسر في تجهيز موائد الطعام على الطبخ المنزلي واستخدام أدوات الطبخ الشعبية لتجهيز الأكلات الشعبية، إضافة إلى الأكلات الأخرى التي يشتهر بها المطبخ السعودي والخليجي والعربي. ومن أشهر الأكلات الشعبية في منطقة جازان وتشتهر بها السفرة الجازانية هي أكلة «المفالت» وهي أحد أهم الأكلات الشعبية والتي قد تكون وجبة رئيسية يومية عند عدد من الأسر وخاصة في وقت السحور وذلك لأنها من الأكلات التي تحتوي على عدة عناصر من المواد الغذائية المفيدة وذات القيمة العالية، وتساهم في مد الجسم بالطاقة في فترة الصيام، وتتضمن «المفالت» العديد من المكونات الأساسية التي تصنع منها فهي إما تتكون من الذرة الرفيعة والتي تزرع بكثرة في منطقة جازان أو دقيق القمح أو الدخن ويزرع أيضا بالمنطقة، ويضاف إليها الحليب الطازج أثناء طبخها إضافة إلى العسل والسمن الذي يضاف بعد الانتهاء من إعدادها.