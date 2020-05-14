شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 سلة غذائية ضمن «كلنا أهل» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك جمعية البر الخيرية بالجوف في حملة «كلنا أهل»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للتخفيف من الآثار المعيشية الناتجة عن فيروس كورونا على ذوي الدخل المحدود، بإيصال السلال الغذائية إلى منزل الأسر المتضررة. وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي: إن الجمعية وزعت أكثر من 1500 سلة غذائية لهذه الأسر المتضررة بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة. وأضاف أن الجمعية عملت على إيصال السلال إلى منازل الأسر دون الحاجة إلى حضورهم لمقر الجمعية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تطبقها الدولة - أيدها الله- للوقاية من فيروس كورونا. وقدم الخالدي خالص شكره وتقديره للفرق التطوعية المشاركة متمثلة بمتطوعي مجلس شباب الجوف ومتطوعي جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) ومتطوعي الفريق الكشفي بإدارة تعليم منطقة الجوف. وبين الخالدي أن الدور الذي قدمته الفرق التطوعية بالمنطقة أسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز توزيع السلال وإيصالها لمستحقيها في منازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1500 سلة غذائية ضمن «كلنا أهل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.