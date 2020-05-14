شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 سلة غذائية ضمن «كلنا أهل» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الخالدي خالص شكره وتقديره للفرق التطوعية المشاركة متمثلة بمتطوعي مجلس شباب الجوف ومتطوعي جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) ومتطوعي الفريق الكشفي بإدارة تعليم منطقة الجوف.
وبين الخالدي أن الدور الذي قدمته الفرق التطوعية بالمنطقة أسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز توزيع السلال وإيصالها لمستحقيها في منازلهم.
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