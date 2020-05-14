صورة وتعليق

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توفرت المحاصيل الزراعية التي تنتج في منطقة الحدود الشمالية والخضار المتنوعة المصدرة للسوق بشكل يومي وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لمتابعة المعروض في أسواق الخضار والفواكه، وثبات الأسعار (واس)

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