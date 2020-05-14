«متطوعو رمضان» ينشرون الوعي الصحي

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تنظم صحة الجوف البرنامج التطوعي «الحي الصحي» بمشاركة 150 شابا وفتاة بالمنطقة، بهدف نشر الوعي الصحي في الأحياء للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا الجديد. وأوضح مدير المشاركة المجتمعية بصحة الجوف أحمد الرويلي أن المتطوعين والبالغ عددهم 150 قاموا بالتجول بالأحياء بعد أن تم تدريبهم وتهيئتهم لوقاية أنفسهم والآخرين، للعمل على نشر الوعي الصحي، وإرشاد العاملين في المحلات التجارية والمطاعم والمخابز بطرق الوقاية الصحيحة في التعامل مع المتسوقين، وتوزيعهم وترك مسافات بينهم، وطرق غسل الأيدي، والعناية بالنظافة الشخصية. وبين أنه تمت زيارة 20 حيا خلال أيام رمضان المبارك، و300 مرفق قدمت لهم التوعية الكاملة وسط حماس كبير بين المتطوعين لبذل المزيد في هذه الأيام المباركة التي تتسم بالخير والعطاء لإنقاذ المجتمع والمحافظة عليه.

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