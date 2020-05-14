شكرا لقرائتكم خبر عن «متطوعو رمضان» ينشرون الوعي الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وبين أنه تمت زيارة 20 حيا خلال أيام رمضان المبارك، و300 مرفق قدمت لهم التوعية الكاملة وسط حماس كبير بين المتطوعين لبذل المزيد في هذه الأيام المباركة التي تتسم بالخير والعطاء لإنقاذ المجتمع والمحافظة عليه.
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