شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي.. منع 6 مواقع للذبح العشوائي ومصادرة الأدوات المستخدمة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة الخفجي عددا من الباعة الجائلين المخالفين وذلك ضمن حملة نفذتها البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتي تهدف إلى متابعة الباعة الجائلين بالطرق العامة على الأرصفة وذلك لمنع أي خطر يهدد السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع كما تم ‪ منع عدد 6 مواقع للذبح العشوائي مخالفة لأنظمة الذبح والسلخ ومصادرة 43 أداة من أدوات الذبح والسلخ، وتحرير إشعارات مخالفة بمراجعة البلدية لإكمال اللازم حسب النظام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن البلدية نفذت حملات تهدف إلى معالجة التشوه البصري للباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة عند المداخل والمخارج، ونتج عنها إزالة عدد 8 مباسط لباعة جائلين مخالفين، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية عبارة عن خضراوات بكمية 52 كجم متنوعة من الخضار والأسماك التالفة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، لتعرضها لأشعة الشمس والحرارة العالية وسوء حفظها وتخزينها، ومصادرة عدد 43 قطعة من الأدوات المستخدمة، مؤكدا أنه تم تطبيق أنظمة صحة البيئة على المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية‪.

وقال م. الحميداني إن البلدية لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين وكذلك المواقع المخالفة التي يتم فيها الذبح العشوائي، إضافة إلى المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت، حاثا المواطنين والمقيمين على أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ودعا رئيس البلدية الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز 940.