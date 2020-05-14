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جهود احترافية

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منذ جائحة وباء فيروس تتصدر المشهد الحملات الميدانية التي تقوم بها البلديات، وبعض مؤسسات الدولة -حفظها الله تعالى- في محافظة القطيف، وتمت الإطاحة ببعض العمالة الوافدة المخالفة تقوم ببيع الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبين الفترة والأخرى تتصدر أخبار عن ضبط مسالخ عشوائية، ومئات الكيلو جرامات من اللحوم، وأطنان من الأرز منتهي الصلاحية، وكذلك كميات من الخضار والفواكه التي ظهر عليها التلف وغيرها من المضبوطات التي تمس صحة المواطن في المحافظة.

وفي ظل الجائحة يظهر البعض يعرضون سلعهم الفاسدة ومجهولة المصدر على المواطنين، لتدخل الأمراض الأجساد وتنهشها من جديد فيزداد الأمر سوءا، ولا أحد يعلم ما الطريقة السائدة عند بعض المطاعم والبائعين الذين يقدمون للمواطن والصائمين ما يضرهم ويبيعون المرض في الشهر الفضيل، وغير مبالين بأن الدائرة ربما تدور عليهم.

وما تضبطه البلديات يوميا من أغذية فاسدة ومجهولة المصدر يؤكد أننا أمام أزمة ضمير من البعض يجب أن تتغير، وهذه الضبطيات تؤكد أيضا على الجهود الاحترافية والعظيمة التي يقوم بها رجال البلديات في المحافظة، الذين يتصدون للسلع الفاسدة ومجهولة المصدر، ويحمون الناس من الغش والتدليس ويحافظون على صحة المواطن والتي يريدها الناس أن تستمر للقضاء على وباء الأطعمة الفاسدة.

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