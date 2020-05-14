شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

لا يستغني عنه أحد في الزمن القديم، ويتعامل مع ربات البيوت بشكل دائم ومع الجزارين، إنه «السنان» الذي يسِنّ السكاكين والأدوات الحادة، اختفت هذه المهنة في الزمن الحديث للتطور المتسارع في السكاكين، والتي لا يحتاج بعضها إلى «سن»، ومع ذلك لا تزال هذه المهنة عالقة في الأذهان، وتجدها حاضرة ومتواجدة في كل المهرجانات التراثية، ومهنة سنان السكاكين والآلات الحادة من المهن القديمة جدًا، وازدهرت خلال عقود من الزمن، حيث كانت تُسنّ السكاكين قديمًا على قرص حجري؛ ليأتي بعدها المَسَن اليدوي، والذي كان يتكون من آلة أسطوانية الشكل، وتكون مثل الإطارات محمولة على حاملين من الخشب، ويتم تحريكها بقدم السنان، وبعدها تطورت المهنة بمسنّات كهربائية مريحة.

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