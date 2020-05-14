شكرا لقرائتكم خبر عن 900 جولة رقابية مفاجئة على أسواق ومنشآت بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول الثلاثاء ٩٢٩ جولة مفاجئة منها ١٦ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات والتي تمثلت في مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ٢٢ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية ومخالفتين في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٤٤ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شهادات صحية

كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة و٣٥ مخالفة للأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما اشتملت الجولات على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٦٧ شهادة، وتأتي هذه الجهود ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية في شهر رمضان المبارك، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، من منطلق حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

الإصحاح البيئي

وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٨٣٤٠ طنا من النفايات، بمشاركة ٩٩٩٨ فردا و١٩٩٥ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تطهير وتعقيم أكثر من 7636 من المواقع العامة، وكذلك المحيط الخارجي للمحلات والأسواق التجارية، باستخدام ١٨٨٣٣٧ لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم، وإزالة ٤٥٠١ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ١٣٠٧ كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام.

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نصائح وإرشادات

وحرصت الأمانة ومن خلال المسؤولية الاجتماعية على أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور والنصائح والإرشادات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ٦٦ تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح والإرشادات حول الوقاية من جائحة كورونا وبث ١١ خبرا صحفيا.

جميع المواقع

وأكدت الأمانة أن المواطنين والمقيمين حريصون على اتباع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها والجهات ذات العلاقة للوقاية من هذا الفيروس والقضاء عليه، منوهة بأن بهذا الالتزام ستنحسر هذه الجائحة بإذن الله ويتم الحد منها باتباع الإجراءات الاحترازية والبقاء بالمنزل أكثر وقت ممكن وستقوم الأمانة بدورها بالتطهير والتعقيم وعمل الجولات المستمرة في جميع المواقع للتأكد من المحلات والأسواق التجارية من أجل بيئة آمنة على الجميع.