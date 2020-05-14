شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بتخريج 114حافظا للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، مساء أمس الأول لتخريج ١١٤ حافظا للقرآن الكريم من الطلاب، على منصة زووم واليوتيوب، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال د. سعد المسعودي إن استمرار عطاء المعلمين والمعلمات في جميع المدارس رغم تعليق الدراسة والحضور، لم ينقطع رغم التحدي الكبير الذي واجه التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني مع أزمة جائحة كورونا التي مرت على الوطن وعلى العالم أجمع، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات على عطائهم مع أبنائهم الطلاب والطالبات.

من جهته قال الغامدي: الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم من الطلاب يعد أحد أولويات القيادة والتي تشجع على الحفظ وغرس القيم والخير والعطاء لدى الطلاب ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم.