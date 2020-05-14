شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات لقياس السكر بالدم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

نصح رئيس الجمعية السعودية للسكري البروفيسور في أمراض الباطنة والسكر والغدد بجامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن الشيخ بعدم صيام مرضى السكري من النوع الأول والمصابين بالمضاعفات وأيضا لمن يبلغ قياس السكر لديه أقل من 70 أو أكثر من 300.

وطالب مرضى السكري القادرين على الصيام بمراقبة قياس السكر ونسبته في الدم في 5 حالات تكون قبل الإفطار وبعده بساعتين وبعد السحور بساعتين وعند ظهور أعراض السكر وخلال فترة الظهيرة.

وبين د. الشيخ لـ ”الخليج 365” أن علاج الأنسولين طويل المفعول يتم أخذه بعد العشاء وأما الأنسولين ذو المفعول السريع فيفضل أخذه مع أذان المغرب أو مع السحور مع تخفيض الجرعة 20 %، مؤكدا ضرورة مراجعه الطبيب بشكل دوري لمرضى السكري وتجنب المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات بنسبه عالية، وعدم الإكثار من التمر وبحد أقصى 3 حبات.

وأضاف أن تجارب العلاج بالأعشاب لمرض السكري أثبتت ضعف فعاليتها في التحكم بالسكر ولا بد من عدم الاستغناء عن العلاج الطبي إلا باستشارة الطبيب، وقال: عادة يقيم نجاح العلاج في مرضى السكري بمدى التزام المريض بالتوصيات الطبية وفقا لحالة كل مريض، وفي الحفاظ على مستويات السكر الآمنة ستقل خطورة المضاعفات الناتجة عن المرض على المدى البعيد، ولذلك المرضى هم عادة أصحاب القرار النهائي وهم القادرون على التحكم بالإدارة الذاتية اليومية وبأنماط التغذية الخاصة بهم، مشددا على أخذ الحيطة والحذر خلال فترة وباء كورونا لمرضى السكري .