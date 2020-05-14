شكرا لقرائتكم خبر عن مطار تبوك يستقبل 200 ممارسة صحية من الهند والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - استقبل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك أولى الرحلات الجوية القادمة من جمهورية الهند وعلى متنها نحو 200 ممارسة صحية في ضيافة وزارة الصحة، وذلك بإشراف الشؤون الصحية بالمنطقة ومشاركة الجوازات والجمارك.

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