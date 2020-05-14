شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف متعاف من «كورونا».. و1905 إصابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبد العالي، أمس، تسجيل 1905 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في المملكة، توزعت في مختلف المدن والمناطق، موضحا أن 32 % من الحالات تعود لسعوديين و68 % لغير سعوديين، و22 % من الحالات للإناث، و78 % ، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 4 %، والأطفال 8 %، والبالغين 88 %.

حالات نشطة

وقال د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ 44.830 حالة، من بينها 27.208 حالات نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

تعاف ووفاة

وأشار إلى تسجيل 2365 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 17.622 حالة، وتقارب نسبة 40 % من إجمالي الحالات، فيما تم تسجيل 9 حالات وفيات جديدة، وهي حالتان لسعوديين، و7 حالات وفاة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة تتراوح أعمارهم بين 42 و82 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 273.

توزيع الحالات

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وتوزعت الحالات كالتالي «الرياض 673، جدة 338، مكة المكرمة 283، الدمام 147، الهفوف 67، المدينة المنورة 64، الجبيل 52، الطائف 50، الخبر 47، تبوك 35، المجمعة 30، الدرعية 18، الظهران 14، أملج 13، بيش 11، الخرج 6، سلوى 4، صفوى 4، الجفر 3، القطيف 3، بقيق 3، الخرمة 4، الخفجي 2، قرية العليا 2، راس تنورة 2، رابغ 2، قرعه 2، القنفذة 2، شرورة 2، حائل 2، المزاحمية 2، حوطة سدير 2، أبها 1، النعيرية 1، بريدة 1، عنيزة 1، الرس 1، الهدا 1، الليث 1، المخواة 1، نجران 1، حوطة بني تميم 1، الدلم 1، وادي الدواسر 1، الدوادمي 1، الرين 1، السليل 1، الزلفي 1، رويضة العرض 1».

انخفاض المنحنى

وقال متحدث الصحة إن منحنى الحالات النشطة بدأ بالانخفاض، ومنحنى حالات التعافي يواصل الارتفاع، ومنحنى حالات الوفاة مستقر عند مستوى متدن، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنازل.

تقييم ذاتي

وجدد متحدث الصحة، التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق الواتساب، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.