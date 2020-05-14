شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء» توصي المسلمين بالاجتهاد في الدعاء والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت أن للدعاء أثرا عظيما في جلب الخيرات ودفع المكروهات، وصلاح الحال والمآل، والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق، وأن من أعظم ما يرجى ويتحرى في هذه العشر الأواخر: ليلة القدر؛ التي من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وسألت الأمانة، الله تعالى أن يوفق الجميع لاستغلال فرص الخير في هذه العشر، وأن يمن بالتوبة والمغفرة والرحمة، ويلطف بعباده، ويحفظ ولاة الأمر والمسلمين أجمعين.
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