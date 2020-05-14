شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «تفطير الصائمين» في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كيينا د. محمد خياط، في مقر السفارة، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في جمهورية كينيا. وقدم السفير خياط بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعم المسلمين في أنحاء العالم كافة ومنها كينيا، مشيراً إلى أنه تم توزيع سلال غذائية على الصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار صائم، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شهر رمضان المبارك 1441. وأكد أن المملكة لا تألو جهدًا في مد يد العون لجميع المحتاجين في العالم. حضر التدشين النائب في البرلمان الكيني رئيس لجنة الصداقة الكينية السعودية إبراهيم عبدي، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية المستفيدين من المشروع، إلى جانب عدد من أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيروبي.

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