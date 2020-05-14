شكرا لقرائتكم خبر عن 6600 «سلة».. صدقة الداخلية عن شهدائها والان نبدء بالتفاصيل
وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيًا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع. وتأتي هذه المبادرة عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدّمها الشهداء من رجال الأمن «رحمهم الله».
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