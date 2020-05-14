شكرا لقرائتكم خبر عن 6600 «سلة».. صدقة الداخلية عن شهدائها والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتماشيًا مع ما جرت عليه العادة كل عام، سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل «6600» سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب «رحمهم الله»، تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيًا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع. وتأتي هذه المبادرة عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدّمها الشهداء من رجال الأمن «رحمهم الله».