شكرا لقرائتكم خبر عن 3158 طن مواد غذائية لشبوة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، مشروع توزيع 2.140 سلة غذائية تزن 158 طنًا للأسر المحتاجة والأسر الأشد فقرًا في مديريتي عتق وبيجان التابعتين لمحافظة شبوة، يستفيد منها 2.140 أسرة.

وثمّن وكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروق الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية الذي تقدمه للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في كافة الأوقات، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة.

كما وزع المركز 4.185 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.185 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور للأشقاء في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المناطق والمحافظات دون تمييز.