شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعو للتسجيل في «دعم التوظيف» والان نبدء بالتفاصيل
وجدد الصندوق دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل «طاقات» وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يدعو للتسجيل
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