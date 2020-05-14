شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 22 شاحنة منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 9 مايو 2020 إلى 14 مايو 2020 تحمل على متنها 105 أطنان مواد ومستلزمات طبية متنوعة و2200 سلة غذائية تزن 265 طنا، ومواد إيوائية تحتوي على 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية تزن 13 طنا و420 كيلو غراما، و12.500 كرتون تمور تزن 100 طن، تستهدف محافظات حجة، تعز، سقطرى، مأرب، شبوة، لحج. تأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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