، "الزهراني": ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة أدى لتغيُّر طبيعة التربة والهبوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداوُل مقطع عن انهيار أسفلتي بباب شريف بجدة

قالت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة إن الهبوط الذي تعرض له الشارع العام بباب شريف بمنطقة البلد كان بسبب طبيعة التربة.

وقال المدير العام للمياه بجدة، المهندس محمد بن أحمد الزهراني، لـ"الخليج 365": إن سبب الهبوط يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، الذي أدى لتغيُّر طبيعة التربة، وتآكل وهبوط الجدار العلوي لأحد مناهل الصرف الصحي المجاورة، وحدوث الهبوط المشاهَد. مشيرًا إلى عدم تأثر أنابيب الشبكة.

وقال المهندس الزهراني إنه لم يحدث أي تسرب لمياه الصرف الصحي، وتمت مباشرة الهبوط، وتأمين الموقع في حينه.

وبيَّن المهندس الزهراني أن فِرق العمل من الصيانة باشرت عملية الإصلاح.

وكان مقطع قد تم تداوله عن انهيار في الشارع، وباشرت في حينه دوريات المرور لتنظيم الحركة المرورية.

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