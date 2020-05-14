، HUAWEI P40 Pro هاتف ذكي بتقنيات ابتكارية ودون خدمات غوغل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أتاحت متجرًا خاصًا ليحصل المستخدمين على التطبيقات بسهولة

عبدالملك سرور- الخليج 365: مثلي مثل كثر غيري، نسعى من فترة إلى أخرى لاقتناء ما هو أحدث في عالم الهواتف الذكية، ولاسيّما أن كل إصدار جديد من الشركات الكبرى المعروفة في السوق يجلب معه تحديثات وتقنيات وابتكارات جديدة تلبي في كثير من الأحيان متطلباتنا الفعلية.

في هذا السياق، لفتني أخيرًا ما تم طرحه من قِبل عملاق الاتصالات الصينية، أي شركة هواوي، هاتف HUAWEI P40 Pro. ربّما قد يسأل بعضهم ما سبب تركيزي على هذا الجهاز وليس غيره من الأجهزة الكثيرة الموجودة في السوق. والجواب بسيط، وهو عدم توفر خدمات وتطبيقات العملاق التقني الأمريكي "غوغل". ماذا يعني ذلك؟ يعني تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وانستغرام وواتساب ويوتيوب وغيرها من التطبيقات التي باتت تعد في أساسيات حياتنا اليومية قد لا تتوفر في هذا الجهاز الجديد. فكيف تقوم شركة بحجم هواوي بطرح هاتف رائد بتكلفة تصل إلى 3500 ريال دون وجود هذه التطبيقات فعلاً؟

هذا الفضول دفعني إلى مشاهدة بعض المراجعات من تقنيين سعوديين وحتى عالميين لأستمع إلى وجهة نظرهم حول الجهاز، خصوصًا أنني لست تقنيًا بل مهتمًا في شؤون التقنية، وعليه قررت أخذ هذا الجهاز إذ اعتبرت أن هناك تجربة جديدة تنتظرني وبالتالي تحدٍ جديد.

وبما أن الجهاز بات معي اليوم، قرّرت أن أشارككم تجربتي البسيطة والتي تتمحور حول هاتف ذكي رائد لكنّه يفتقر إلى تطبيقات غوغل. فماذا كانت النتيجة؟

لأنني من أولئك المهتمين بالشؤون التقنية ويعنيني بالدرجة الرئيسة أن أستفيد من خصائص الجهاز المرتبطة بالمعالج والأداء من جانب، وبالكاميرا ومميزاتها من جانب آخر، وبالبطارية وسعتها وطريقة وسرعة شحنها من جانب ثالث، فلا شك أن هاتف هواوي الرائد الحديث HUAWEI P40 Pro يمتلك جميع هذه المواصفات.

لكن هذا يرتبط بالمواصفات والعتاد، ماذا عن الجزء الخاص بالجانب البرمجي software? بدايةً وكما يعلم الجميع وكما أكدت شركة هواوي أن هاتفها HUAWEI P40 Pro لا يحتوي على خدمات غوغل، أي أن متجر تطبيقات غوغل غير متوفر على الجهاز، فبالتالي قد نعتقد أننا أمام أزمة حقيقية إما أن تحرمنا من الحصول على أكثر التطبيقات استخدامًا، أو أننا سنضطر إلى المخاطرة بأنظمة حماية أمن المعلومات والخصوصية. وفي الواقع أن كلا الخيارين لن يحصلا لعدة أسباب سآتي على ذكرها تباعًا في هذا المقال التوضيحي.

كان القائمون على شركة هواوي على درجة عالية من الذكاء مكّنتهم من التجهيز لإطلاق منصة HUAWEI AppGallery متيحةً الفرصة أمام مقتني أجهزتها كي يحصلوا على العديد من التطبيقات بسهولة ويسر، ويتمتعوا بتجربة فريدة وذكية ضمن قائمة واسعة من التطبيقات المتوافقة مع نمط حياتهم الرقمية، مع المراعاة الصارمة لخصوصيتهم وأمنهم، وبالدخول عميقًا ضمن متجر هواوي نجد أنّ التطبيقات قد قُسّمت ضمن 18 فئة تتوزع بين الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه، والأمر اللافت هو الدراسات المسحية التي أجراها موظفو هواوي في السعودية على المجتمع حتى وصلوا لتضمين أكثر التطبيقات المحلية استخدامًا في متجرهم، مثل التطبيقات الحكومية، وتطبيقات البنوك والاتصالات وغيرها، فاستحقوا نتيجة ذلك التقدير والشكر على ذلك الاهتمام.

واحتوى HUAWEI AppGallery على ثلاثة من أهم التطبيقات العالمية المستخدمة بشكل يومي إن لم يكن لحظيًا، وهي: IMOو TIKTOK وSnapChat، وأنا على يقين أن هكذا تطبيقات تعد محطّ اهتمام للمستخدمين في السعودية، ويمكن لمستخدم الجهاز إضافة أي برنامج في قائمة الأمنيات وذلك في حال لم يجده في متجر التطبيقات، حيث تقوم الشركة ببحث كيفية إتاحتها للتثبيت النظامي في القريب العاجل.

ولأن الكثيرين منّا يعتمدون بشكل أساس خلال تنقلاتهم على (خرائط غوغل) لتوجيههم وإيصالهم للمواقع المحددة تراجع بعضهم عن فكرة اقتناء هاتف HUAWEI P40 Pro لعدم احتوائه على تلك الخدمة، ولكن هواوي بحثت البديل وأتاحته في متجرها والتطبيق هو HERE WeGo والذي يتيح لمستخدمه العمل به بدلاً عن خرائط غوغل نظرًا لتوفيره العديد من الحلول المرتبطة بالتنقل حتى في عدم وجود شبكة الإنترنت، وتغطيته ما يزيد على 1300 مدينة حول العالم.

منصة HUAWEI AppGallery طورت من خاصية Quick App أو التطبيقات السريعة، والتي تضم تلك التطبيقات غير الممكن تثبيتها، بشكل يوفر لنا وظائف قوية وتحديثات تلقائية مع استهلاك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة رمز تطبيق معين كالYouTube إلى واجهة الجهاز وعند الضغط عليها يتم الانتقال لموقع اليوتيوب الأصلي.

باختصار يمكنني القول بتجرد إن قرار اقتناء HUAWEI P40 Pro يعود لموافقتك على الحلول البديلة لمتجر غوغل .