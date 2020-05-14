، "فهد بن عبدالله": أنباء عن مقتل أفراد من أسرة "آل ثاني".. وتركيا طرف بالنزاع ،

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أكد فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.
وقال "فهد آل ثاني" في تغريدة نشرها عبر حسابه بتوتير: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".
ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر. وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".
ومن جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.
"فهد بن عبدالله": أنباء عن مقتل أفراد من أسرة "آل ثاني".. وتركيا طرف بالنزاعحامد العلي الخليج 365 2020-05-13
أكد فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.
وقال "فهد آل ثاني" في تغريدة نشرها عبر حسابه بتوتير: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".
ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر. وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".
ومن جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:18 PM
قال: أردوغان أهان قيادة النظام القطري ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار
أكد فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.
وقال "فهد آل ثاني" في تغريدة نشرها عبر حسابه بتوتير: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".
ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر. وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".
ومن جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.
، "فهد بن عبدالله": أنباء عن مقتل أفراد من أسرة "آل ثاني".. وتركيا طرف بالنزاع ،
المصدر : الخليج 365
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