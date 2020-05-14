رابط بنك التسليف يتيح تقديم طلب للحصول على قرض تمويل ميسر - بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم، اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، عن رابط التسجيل والتقديم لمنسوبي التعليم للحصول على قرض تمويل ميسر إلكترونيا لقضاء احتياجات الأسر والأفراد.

وقال بنك التنمية الاجتماعية في تصريح صحفي عبر موقعه الإلكتروني إن يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي ومنتجات ادخارية، مبينا أنها موجهه إلى شريحة هامة من المواطنين.

وذكر بنك التنمية الاجتماعية أن المستفيدين هم ذوي الدخل المحدود، موضحا أنه يتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

وبحسب ما ورد عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية، فإنه يمكن تقديم طلب للحصول على تمويل الأسرة، تمويل الترميم، تمويل الزواج، منتج زود الدخاري، كنف، آخل، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل إلكترونيا عبر خطوات سريعة.

رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية تقديم طلب الحصول على قرض تمويل ميسر لخدمات الأفراد

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وذكر أن تمويل الأسرة يتقاطع مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية وأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، من خلال تمويل احتياجات العائلة عن طريق تقديم قروض اجتماعية هادفة وفعالة وذات أثر إيجابي.

ولفت بنك التنمية إلى أن الفئات المستهدفة هم المواطنين والمواطنات السعوديين، فيما لا يوجد أي رسوم لهذه الخدمة التي سوف يستفيد منها أكثر من مليون شخص، منوهة إلى وجود شروط للتقديم، منها أن يكون المتقدم موظفا أو متقاعدا أو ربات البيوت.

وأوضحت أن من بين شروط التقديم للقروض للرجال، أن يكون، موظف شركة حكومية أو قطاع خاص، أن متقاعد حكومي وتأمينات أو متسبب وطالب، في حين النساء لا بد أن تكون، موظفة شركة حكومية وقطاع خاص أو متقاعدة وكذلك ربة منزل.