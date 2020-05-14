بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الأغذية المضرة بصحة الأطفال في منزل شعبي بعسير

تمكّنت الأجهزة الرقابية بأمانة منطقة عسير، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، التي تضر بصحة الأطفال.

وبثت الأمانة، عبر تويتر، مقطع فيديو، لعملية الضبط، قالت فيه: أمانة عسير تضبط أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة.

وقال أحد مسئولي الضبط: بمتابعة وإشراف مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بتكثيف الجولات الصحية، تم ضبط منزل شعبي يعمل ويصنع كميات كبير من غزل البنات والفيشار، والتي تؤثر على صحة الأطفال، وذلك في بيئة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

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وأكد المسئول: تم ضبط جميع المنتجات الجاهزة للتصريف، وإتلافها مباشرة، مع تسليم العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة.

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