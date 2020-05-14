تصنّع في بيئة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية..
تمكّنت الأجهزة الرقابية بأمانة منطقة عسير، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، التي تضر بصحة الأطفال.
وبثت الأمانة، عبر تويتر، مقطع فيديو، لعملية الضبط، قالت فيه: أمانة عسير تضبط أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة.
وقال أحد مسئولي الضبط: بمتابعة وإشراف مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بتكثيف الجولات الصحية، تم ضبط منزل شعبي يعمل ويصنع كميات كبير من غزل البنات والفيشار، والتي تؤثر على صحة الأطفال، وذلك في بيئة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.
وأكد المسئول: تم ضبط جميع المنتجات الجاهزة للتصريف، وإتلافها مباشرة، مع تسليم العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
شرطة الرياض: القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في جرائم سلب ونهب
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الأغذية المضرة بصحة الأطفال في منزل شعبي بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.