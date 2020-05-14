تعرف على براءة الاختراع وشروطها ومدتها والفرق بينها والعلامة التجارية

أتاحت هيئة الملكية الفكرية خدماتها الإلكترونية لإنهاء كل التعاملات عن بُعد دون تعطيل الراغبين بالتقدم بطلبات الحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق ملكية فكرية.

وكشفت هيئة الملكية الفكرية، عبر تويتر، عن إمكانية إنهاء كل الإجراءات الخاصة بمقدمي الطلبات في خدمة التسجيل الاختياري لحقوق المؤلف لمصنفات مجال التصاميم المعمارية ومجال برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي بزيارة صفحة التسجيل الاختياري بموقعها الإلكتروني.

شروط تسجيل براءة اختراع

أوضحت هيئة الملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن براءة الاختراع هي وثيقة حماية استئثارية رسمية تُمنح لمن توصل إلى اختراع ومدة حمايتها تصل إلى 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، كما حددت 3 شروط لتسجيل براءة الاختراع تتمثل في أن يكون:

• الاختراع جديدًا

• منطويًّا على خطوة ابتكارية

• قابلًا للتطبيق الصناعي

وكشفت هيئة الملكية الفكرية، عن عدد من الموضوعات والابتكارات التي لا تنطوي تحت لواء براءة الاختراع والتي تتمثل في الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية ومخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب ويدخل في ذلك برامج الحاسوب، وأي أعمال أخرى تدخل ضمن المصنفات الأدبية.

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وكذلك لا يدخل تحت طائلة براءات الاختراع كل من النباتات أو الحيوانات المكتشفة أو العمليات –التي في معظمها حيوية- المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة، وفقًا لما أوضحت هيئة الملكية الفكرية.

وأشارت هيئة الملكية الفكرية إلى أنه لا يعد اختراعًا كذلك طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًّا أو علاجيًّا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

الفرق بين براءة الاختراع والملكية الفكرية والعلامة التجارية

وكشفت هيئة الملكية الفكرية عن أن هناك عدة فروق تميز بين 3 أنواع من حقوق الملكية، وهي براءة الاختراع والملكية الفكرية والعلامة التجارية، مشيرة إلى أن الملكية الفكرية متعلقة بالأعمال النظرية والأدبية.

وتتمحور الملكية الفكرية، حول حق المؤلف وهو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه، كما تشمل الحقوق المجاورة وهي مجموعة الحقوق التي تمنح لبعض الأشخاص أو الهيئات التي تساعد على إتاحة المصنف للجمهور، وفق هيئة الملكية الفكرية.

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية أن العلامة التجارية تختص بكل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أوعناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو أشكال أو ألوان أو أي مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يُراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، وتكون مدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات قابلة للتمديد.

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