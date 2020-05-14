بالفيديو.. عشاق أبها: هنيئًا لنا السحر البنفسجي للجاكرندا

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرة ليس لها مثيل في حب أبها، وشكر القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام لكل مدن المملكة، ومنها هذه المدينة الساحرة، داعين الله سبحانه وتعالى بقولهم: "يا رب احفظ ملكنا وولي عهده وبلاد الحرمين الشريفين والشعب السعودي".

وتحت هاشتاج "أبها بعيون ولي العهد" تفننت حسابات آلاف المغردين في نشر الكثير من الوسائط المصورة والمتحركة تعبيرًا عن حبهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولرؤيته نحو غد أفضل وأرقى للمملكة على كل المستويات والأصعدة إقليميًّا وعالميًّا.

وأبدى المغردون سعادتهم وإعجابهم بما يشاهدونه من جمال أضفته أشجار الجاكرندا على كل شارع وطريق وميدان وحديقة في مدينتهم، قائلين: "أبها بأرضها وسمائها تتوشّح البنفسجيّ"، و"هنيئًا لكم أهل أبها بكل هالجمال والسحر البنفسجي بأشجار الجاكرندا"، و"أبها بحُلتها الجديدة.. ملاذ وأغنية"، و"أبها يا فاتنة.. يا سيدة كل المدن"، و"جمالك يا أبها سحر قلوب الكثيرين"، و"يا عروس الربى الحبيبة أبها.. أنتِ أحلى من الخيال".