البلديات تطهر 240 ألف موقع للوقاية من كورونا

نفَّذت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال شهري مارس وأبريل، عمليات تطهير وغسيل أكثر من 240309 مواقع، عبر عددٍ من الفرق الميدانية المختصة في جميع الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها على مستوى كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فيضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاءت الإنجازات البلدية، ضمن حملات مكثفة نفذتها منظومة العمل البلدي، خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة، والطرقات وأرصفة المشاة، وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات، والفنادق والمراكز، والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.

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وتأتي أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة، التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد- COVID 19، شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات؛ باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بجميع مدن المملكة.

وتباشر فِرق العمل الميدانية مهامها على مدار الساعة تحت إدارة كوادر متخصصة، مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيمن بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق، وتوفير مواد التطهير للعملاء والزبائن في جميع الأوقات.

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