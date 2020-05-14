العبدالعالي: خدمات الصحة للحالات الحرجة والطوارئ لم تتأثر بسبب كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن تقديم تقديم الخدمات الصحية أثناء الجائحة، لم يُفقد الوزارة أي تركيز مع الحالات الأخرى لأي أمراض.

وأضاف «العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورنا، أن مواجهة الجائحة لم يفقد وزارة الصحة ولا بقية الجهات الصحية أي تركيز أو أساليب في التعامل مع الطوارئ، فأطمئن الجميع، الخدمات تقدم لجميع المرضى بمختلف أنواع الحالات التي تطرأ عليهم.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 44830، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 17622، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 273 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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