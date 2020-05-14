«شؤون الحرمين» تعلن إصدار تراخيص تنفيذ التوسعة السعودية الثالثة

بناء على الأمر السامي الكريم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إصدار رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة.

وأضافت «شؤون الحرمين»، عبر تويتر، بناء على الأمر السامي الكريم بالسماح لشركات المقاولات ممارسة أنشطتها: الرئاسة تصدر رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة. وفي شأن آخر، أعدَّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام. اقرأ أيضا «بخطة العشر الأواخر».. شؤون الحرمين تطبق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية

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