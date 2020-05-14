«هدف»: تسجيل 40 ألف مزاول للعمل الحر في منصة «بحر»

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تسجيل أكثر من 40 ألف شخص مستقلّ في منصة العمل الحر «بحر» حتى نهاية أبريل الماضي.

وتهدف منصة «بحر»- إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى الربط بين أصحاب المشاريع والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات المختلفة لإنجاز هذه المشاريع، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن‪.

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ودعا «هدف» أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أيّ من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيًا في منصة «بحر» من خلال الرابط ‪.https://bahr.910ths.sa

ويهدف برنامج «تسعة أعشار» أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد ، وبحر، كَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في السعودية، وأطوار.