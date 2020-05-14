أسئلة وأجوبة.. منصة أبشر تجيب عن أبرز استفسارات المواطنين والمقيمين

أجابت منصة أبشر على نحو 6 استفسارات عبر «تويتر»، اعتبرتهم الأبرز، منها آلية نقل خدمات عامل منزلي وتوصيل رخصة القيادة بعد تجديدها.

وأكَّدت منصة أبشر، أنه يمكن توثيق حساب الأشخاص على المنصة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال الحساب البنكي.

الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر أبشر

وردًا على استفسار عن آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول، أوضحت منصة أبشر أنه يمكن تقديم اعتراض عبر خدمة الرسائل والطلبات، واختيار لجان النظر في مخالفات منع التجول في المنطقة، التي يسكنها الشخص.

نقل خدمات عامل منزلي أو سائق خاص من أبشر

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وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الموافقة على نقل خدمات عامل منزلي أو سائق خاص؛ بدخول المواطن على حسابه في أبشر واختيار خدمة نقل الخدمات، ثم الضغط على قبول نقل الخدمات.

وعن توصيل رخصة القيادة بعد تجديدها، لفتت منصة أبشر إلى أنه تم إيقاف خدمة التوصيل تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجديد الزيارة العائلية

وأوضحت منصة أبشر ردًا على استفسار يتعلق بتجديد الزيارة العائلية إلكترونيًا، أنه يمكن التواصل مع المديرية العامة للجوازات، من خلال خدمة الرسائل والطلبات.

وأكَّدت منصة أبشر، أنه يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في أبشر، من خلال زيارة أقرب جهاز للخدمة الذاتية.

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