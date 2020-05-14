بالصور.. موارد وتنمية الرياض ينفذ مبادرة "اسعِد إنسان" الرمضانية ‬

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع جمعية البر بشمال الرياض وفريق نواة الخير التطوعي مبادرة "أسْعِد إنسان" تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتشتمل المبادرة على توزيع 50 سلة رمضانية على حراس الأمن وعمال النظافة والصيانة في الفرع وبعض الفروع والمكاتب التابعة له، كما اشتملت المبادرة على توزيع بطاقات "سنابل الخير" لشراء مواد غذائية مقدمة من فريق نواة الخير لمستحقيها.

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وتم تنفيذ المبادرة في مقر الفرع بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي وبحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية نوف الدوسري وقائدة فريق نواة الخير حنان بخيت.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية التي شهدها الفرع والمراكز والدور الإيوائية التابعة له خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع العديد من الجهات الأهلية والتطوعية ذات العلاقة.

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