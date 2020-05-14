بتوزيع 50 سلة على عمال النظافة والحراس
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع جمعية البر بشمال الرياض وفريق نواة الخير التطوعي مبادرة "أسْعِد إنسان" تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتشتمل المبادرة على توزيع 50 سلة رمضانية على حراس الأمن وعمال النظافة والصيانة في الفرع وبعض الفروع والمكاتب التابعة له، كما اشتملت المبادرة على توزيع بطاقات "سنابل الخير" لشراء مواد غذائية مقدمة من فريق نواة الخير لمستحقيها.
وتم تنفيذ المبادرة في مقر الفرع بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي وبحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية نوف الدوسري وقائدة فريق نواة الخير حنان بخيت.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية التي شهدها الفرع والمراكز والدور الإيوائية التابعة له خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع العديد من الجهات الأهلية والتطوعية ذات العلاقة.
اقرأ أيضًا:
الإطاحة بـ5 أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة في الرياض
بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. موارد وتنمية الرياض ينفذ مبادرة "اسعِد إنسان" الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.