السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ حملات على مساكن الوافدين بحزم الجلاميد



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتكثيف حملاتها الرقابية لفحص الوافدين القاطنين بـحزم الجلاميد، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية والأمنية بالمنطقة، للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية بالإضافة للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساكنهم .

وأوضحت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن ذلك ياتي تعزيزاً للإجراءات الإحترازية الوقائية التي إتخذتها أمانة المنطقة لمواجهة إنتشار فايروس "

//انتهى//

01:38ت م

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عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتكثيف حملاتها الرقابية لفحص الوافدين القاطنين بـحزم الجلاميد، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية والأمنية بالمنطقة، للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية بالإضافة للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساكنهم .وأوضحت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن ذلك ياتي تعزيزاً للإجراءات الإحترازية الوقائية التي إتخذتها أمانة المنطقة لمواجهة إنتشار فايروس " كورونا "، وتشمل الإجراءات المتخذة في سكن الوافدين و فحص القاطنين الموجودة داخل السكن بإستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يومياً، وإلزامهم جميعاً بتعقيم أيديهم بشكل مستمر، وتطهير وتعقيم وغسل السكن بصفة يومية.//انتهى//01:38ت م0272

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